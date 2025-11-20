Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) behauptet sich am Abend
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 83,42 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 83,42 USD. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 83,38 USD. Bisher wurden via New York 139.588 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 83,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 0,07 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2025 auf bis zu 76,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 9,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|04.08.2017
|Kellogg Market Perform
|BMO Capital Markets
|08.01.2013
|Kellogg kaufen
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.2017
|Kellogg Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2011
|Kellogg underperform
|D.A. Davidson & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen