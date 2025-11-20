DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.184 -1,7%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Notierung im Fokus

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) behauptet sich am Abend

20.11.25 20:23 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) behauptet sich am Abend

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 83,42 USD.

Kellanova (ex Kellogg's)
71,72 EUR 0,12 EUR 0,17%
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 83,42 USD. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 83,38 USD. Bisher wurden via New York 139.588 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 83,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 0,07 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2025 auf bis zu 76,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 9,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen