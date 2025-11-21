Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Freitagnachmittag stabil

Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,40 USD an der Tafel.

Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 83,40 USD. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 83,42 USD. In der Spitze büßte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,37 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,40 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152.301 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,47 USD erreichte der Titel am 19.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,09 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,29 Prozent.

Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 3,26 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

