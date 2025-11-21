Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Freitagabend seitwärts

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Mit einem Wert von 83,41 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 83,41 USD. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,42 USD zu. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,37 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 392.408 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Bei 83,47 USD markierte der Titel am 19.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 9,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,26 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

