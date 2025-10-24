Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) behauptet sich am Freitagnachmittag

Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,01 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 83,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,05 USD. Die Abwärtsbewegung der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging bis auf 83,00 USD. Bei 83,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 24.529 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 83,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 0,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 7,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD aus.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,20 Mrd. USD – ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

