Rohstoffkurse am Abend Rohstoffkurse am Abend
24.10.25 20:23 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Abend seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 83,00 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 20:07 Uhr im New York-Handel bei 83,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,05 USD. Die Abwärtsbewegung der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging bis auf 82,97 USD. Bei 83,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.113 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 83,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 7,86 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kellanova (ex Kelloggs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

mehr Analysen