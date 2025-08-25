DAX23.981 -0,7%ESt505.380 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.511 +0,2%Nas21.582 +0,2%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,73 +0,7%Gold3.384 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag im Aufwind

27.08.25 16:10 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 79,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
68,44 EUR 0,38 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 79,91 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,94 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 79,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien beläuft sich auf 46.860 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,12 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 77,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 2,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

In eigener Sache

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen