Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 79,91 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 79,91 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,94 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 79,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien beläuft sich auf 46.860 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,12 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 77,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 2,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

