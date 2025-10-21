Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 82,91 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 82,91 USD. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,05 USD. Zuletzt wechselten 36.579 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,20 USD) erklomm das Papier am 05.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 0,35 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD ab. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 8,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,20 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

