Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tritt am Montagabend auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 83,06 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 20:06 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,06 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,00 USD. Mit einem Wert von 83,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 218.009 Stück gehandelt.

Bei 83,20 USD markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,63 USD je Aktie belaufen.

