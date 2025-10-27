Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 83,08 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 83,08 USD. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,13 USD. Die Abwärtsbewegung der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging bis auf 83,00 USD. Bei 83,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.728 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 83,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,48 USD am 25.09.2025. Abschläge von 7,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,19 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kellanova (ex Kelloggs) rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,63 USD fest.

