DAX23.502 -1,0%Est505.737 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 -3,8%Nas22.152 -1,5%Bitcoin62.221 -3,0%Euro1,1464 ±0,0%Öl107,4 +3,8%Gold4.838 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed lässt Leitzins stabil: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen tiefer -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Commerzbank, NVIDIA im Fokus
Top News
Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Kiew: Russen schüchtern ungarische Minderheit ein

18.03.26 23:17 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben eine Einschüchterungskampagne russischer Dienste gegen die ungarische Minderheit in der Ukraine aufgedeckt. Damit solle das gespannte Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine weiter belastet werden, teilte der SBU in Kiew mit.

Wer­bung

Demnach erhielten Angehörige der Minderheit im Gebiet Transkarpatien in der Westukraine anonyme Anrufe. Die Unbekannten gaben sich als ukrainische Polizisten oder nationale Aktivisten aus, wie es weiter hieß. Sie drohten den Ungarn und forderten sie auf, die Ukraine zu verlassen. Die Herkunft der Anrufe werde technisch verschleiert, sie stammten aber aus Russland. Unabhängige Berichte zu dem Vorgang gab es nicht. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verbreitete die Nachricht auf dem Portal X.

Ungarn tritt traditionell als Schutzmacht der ungarischen Minderheiten in seinen Nachbarländern auf. In der Ukraine leben mehrere Zehntausend ethnische Ungarn. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Viktor Orban kämpft derzeit gegen eine mögliche Niederlage bei der nächsten Parlamentswahl. Als enger Verbündeter Russlands hat er die Ukraine als Feindbild auserkoren.

Er wirft ihr im Wahlkampf vor, russische Öllieferungen zu blockieren und Ungarn in den Krieg verwickeln zu wollen. Budapest sperrt sich auch gegen einen EU-Kredit über 90 Milliarden Euro an Kiew und will ein Veto gegen einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine einlegen./fko/DP/zb