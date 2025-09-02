Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 127,56 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 127,56 USD. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 127,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 128,84 USD. Bisher wurden heute 273.455 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 124,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich