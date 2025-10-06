Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 121,30 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 121,30 USD ab. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,85 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 81.170 Stück.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 19,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2025 (120,85 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,37 Prozent.

Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,48 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

