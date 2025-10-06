Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 121,48 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 121,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 120,57 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 122,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 255.814 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,77 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2025 auf bis zu 120,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 0,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

