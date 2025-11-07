DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.935 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
So bewegt sich Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark präsentiert sich am Abend stärker

07.11.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 103,06 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 103,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 104,58 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 1.293.622 Stück.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 31,46 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 99,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 3,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,49 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
