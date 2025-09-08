Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 129,91 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 129,91 USD. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 130,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,95 USD. Bisher wurden heute 26.338 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,74 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,46 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,88 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 USD.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 USD fest.

