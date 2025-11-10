DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Kimberly-Clark im Blick

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Montagnachmittag mit Abschlägen

10.11.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 102,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
89,08 EUR -0,55 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 102,12 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 101,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.985 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 47,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 2,78 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,88 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 USD.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,49 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
