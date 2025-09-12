Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Kimberly-Clark

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 126,48 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 126,48 USD zu. Kurzfristig markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 126,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 125,32 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 29.187 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,88 Prozent. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 1,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 USD fest.

