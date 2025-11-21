Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Abend nordwärts

DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.439 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.086 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

21.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 105,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
89,85 EUR 0,87 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 105,29 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,59 USD an. Bei 104,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 590.455 Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,81 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,15 Mrd. USD – eine Minderung von 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
