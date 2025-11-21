Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 103,65 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 103,65 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,62 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,20 USD. Bisher wurden heute 133.828 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 45,07 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Mit einem Kursverlust von 4,22 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.
Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,34 USD gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,15 Mrd. USD – eine Minderung von 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,49 USD in den Büchern stehen haben wird.
