Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

So bewegt sich Kimberly-Clark

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 102,63 USD zu.

Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 102,63 USD. Kurzfristig markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 103,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 102,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 91.255 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 46,51 Prozent zulegen. Bei 99,28 USD fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 3,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 2,69 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,15 Mrd. USD im Vergleich zu 4,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

