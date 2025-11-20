Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark reagiert am Abend positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 103,34 USD zu.

Um 20:07 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 103,34 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,11 USD zu. Mit einem Wert von 102,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 474.959 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 45,50 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 99,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,93 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.

Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 4,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

