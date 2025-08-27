Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 128,43 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 128,43 USD abwärts. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 128,36 USD nach. Bei 130,21 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 161.121 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 17,08 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,12 USD am 11.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 USD fest.

