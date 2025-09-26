DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.277 +0,1%Nas22.552 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,68 -3,0%Gold3.826 +1,7%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Blick auf Kimberly-Clark-Kurs

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Montagabend auf rotes Terrain

29.09.25 20:25 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Montagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 121,84 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 121,84 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 121,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 189.358 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 23,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (121,02 USD). Mit Abgaben von 0,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
