Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Donnerstagabend ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 120,02 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 120,02 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 123,05 USD. Bei 120,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 658.952 Kimberly-Clark-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Am 29.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 116,31 USD. Mit einem Kursverlust von 3,09 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,93 Prozent auf 4,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

