Aktienentwicklung

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag verlustreich

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 119,28 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
103,52 EUR -1,52 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 119,28 USD ab. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 118,27 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 148.078 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 20,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (116,31 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 2,49 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,03 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,47 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen