Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verbilligt sich am Abend

So bewegt sich Kimberly-Clark

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 119,93 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,2 Prozent auf 119,93 USD. In der Spitze büßte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 118,27 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 351.579 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Am 30.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 116,31 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 3,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,03 USD belaufen.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 2,69 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,93 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,47 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich