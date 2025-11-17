DAX23.769 -0,5%Est505.661 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 +2,7%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.469 +1,4%Euro1,1595 -0,2%Öl64,44 +0,2%Gold4.066 -0,3%
Klingbeil ruft China zu Vermittlung im Ukraine-Krieg auf

17.11.25 10:37 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil hat China aufgerufen, sich stärker als bisher für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine einzusetzen. Er sei fest davon überzeugt, "dass China hierbei eine entscheidende Rolle spielen kann", sagte der Finanzminister und SPD-Chef bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng. Der Ukraine-Krieg sei auch ein destabilisierender Faktor für die globale wirtschaftliche Entwicklung.

Klingbeil ist als erster Minister der schwarz-roten Bundesregierung in Peking - Außenminister Johann Wadephul hatte seine Reise kurz davor verschoben, weil er nicht ausreichend hochrangige Gesprächspartner bekommen hatte.

Vizepremier He selbst sprach den Ukraine-Krieg nicht an. China gilt als enger Partner Moskaus und verurteilte Russlands Vorgehen in der Ukraine bislang nicht. International stärkt Peking seinem Partner damit indirekt den Rücken. Die Volksrepublik spült außerdem durch russische Öl-Importe Geld in Moskaus Kriegskasse. He erwähnte lediglich, dass die Welt von "Turbulenzen" geprägt sei. Eine stabile deutsch-chinesische Beziehung könne deshalb international mehr Sicherheit bieten, erklärte er./tam/DP/mis