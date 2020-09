Kritiker von Apples App Store organisieren sich - EU-Kommission ficht Gerichtsentscheid zu Apples Steuern in Irland an

Unter den 13 ersten Mitgliedern der Koalition für App-Fairness sind unter anderem der Musikstreaming-Marktführer Spotify und sein Konkurrent Deezer, die Spielefirma Epic Games und der Verlegerverband European Publishers Council. Die am Donnerstag vorgestellte Koalition prangert speziell die Abgabe von 30 Prozent bei digitalen Inhalten und Abos, die über die Apple -Plattform verkauft werden.

Außerdem fordern die Mitglieder, dass auch andere App Stores als der von Apple auf dem iPhone zugelassen werden und App-Anbieter dort auch auf andere Systeme zur Zahlungsabwicklung zurückgreifen können. Apple entgegnet auf solche Kritik stets, dass die Einschränkungen nötig seien, um für die Sicherheit der Nutzer zu sorgen - und mit der Abgabe der App-Store-Betrieb finanziert werde. Bei Abos sinken die Abgaben nach dem ersten Jahr auf 15 Prozent.

Einige Mitglieder der Koalition führen öffentliche Streitigkeiten mit Apple. So wirft Spotify dem iPhone-Konzern vor der EU-Kommission unfairen Wettbewerb vor - weil man einen Teil der Abo-Erlöse an ihn abgeben müsste, während er als Plattform-Betreiber die gesamten Einnahmen von seinem Konkurrenzdienst Apple Music behalten könne. Epic Games, Macher des populären Online-Spiels "Fortnite", sorgte erst kürzlich für Aufsehen mit dem Versuch, in einer Verletzung der App-Store-Regeln virtuelle Inhalte an Apple vorbei zu verkaufen. Apple verbannte daraufhin die App von der Plattform.

EU-Kommission ficht Gerichtsentscheid zu Apples Steuern in Irland an

Der Rechtsstreit um die Steuerzahlungen von Apple in Europa geht weiter - womöglich auf Jahre: Die EU-Kommission entscheid am Freitag, gegen eine Gerichtsentscheidung vorzugehen, die zugunsten von Apple ausgegangen war. Brüssel ist weiter der Meinung, dass Irland dem iPhone-Hersteller über Jahre hinweg 13 Milliarden Euro unberechtigte Steuerrabatte gewährt hat.

Die Entscheidung der Wettbewerbsaufsicht von 2016 war im Juli überraschend vom Europäischen Gericht gekippt worden. Die Richter monierten, dass die Europäische Kommission nicht genügend Beweise dafür vorgelegt habe, dass Irland Apple zwischen 2003 und 2014 illegale Steuererleichterungen gewährt habe.

Die für Wettbewerbs- und Digitalpolitik zuständige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, sagte dagegen am Freitag, das zweithöchste Gericht habe "eine Reihe von Fehlern gemacht", weshalb sie in Berufung gehe.

Sie sagte auch, das Gericht habe bestätigt, dass die EU-Regierungen bei der Festlegung ihrer Steuerpolitik die strikten Regeln für staatliche Beihilfen respektieren müssen. "Sicherzustellen, dass alle Unternehmen, ob groß oder klein, ihren gerechten Anteil an der Steuer zahlen, bleibt eine der obersten Prioritäten der Kommission", erklärte Vestager.

Apple äußerte sich nicht umgehend zu der Entscheidung. Die gezahlte Gesamtsumme von 14,3 Milliarden Euro, einschließlich Zinsen, wird auf einem Treuhandkonto geparkt bleiben, bis der Europäische Gerichtshof, das höchste Gericht, sein Urteil fällt.

(dpa-AFX / Dow Jones)

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com