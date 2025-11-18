DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.439 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.066 +0,5%
'Koch des Jahres' 2025 kommt aus Baden-Württemberg

18.11.25 17:19 Uhr

GENGENBACH/ESSEN (dpa-AFX) - Daniel Wallenstein vom baden-württembergischen Restaurant "Moya" ist Koch des Jahres 2025. Er setzte sich im Finale des Wettbewerbs in Essen gegen sechs Konkurrenten durch, wie der Veranstalter mitteilte. Der Küchenchef des Restaurants im Ortenaukreis überzeugte die Jury mit seinem dreigängigen Menü: einem Stör mit Trüffel, Kaviar und Haselnuss, einer geschmorten Schulter vom amerikanischen Rind und einem Dessert aus Pistazie, Fenchel und Kardamom.

Wallenstein sagte, für ihn bedeute dieser Sieg nicht nur eine Auszeichnung. Er sei auch eine Bestätigung dafür, warum er diesen Weg überhaupt gehe, so der 32-Jährige: "Weil ich es einfach liebe, Menschen mit Essen glücklich zu machen, Geschichte auf den Teller zu bringen und das was die Natur uns schenkt in ein Kunstwerk zu verwandeln."

Die Finalisten hatten fünf Stunden Zeit, um ihr eigens für den Wettbewerb kreiertes Drei-Gänge-Menü zuzubereiten. Wallenstein machte seine Ausbildung einst in Hamburg und hatte unter anderem im Sterne-Restaurant "Überfahrt" in Rottach-Egern und in Basel gearbeitet. Das "Moya" wird Ende November eröffnet./ols/DP/jha