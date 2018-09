Oracle-Aktie im Minus: Anleger von schwachem Umsatzwachstum enttäuscht

Amazon 1.635,00 EUR -0,74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

In den drei Monaten bis Ende August legte der Umsatz um ein Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar zu, wie Oracle am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Der Gewinn je Aktie übertraf zwar mit 71 Cent die Prognosen etwas. Die Papiere von Oracle geben aber dennoch am Dienstag im vorbörslichen Handel um rund 5 Prozent nach. Zuletzt hatte der Konzern noch von einem starken Wachstum des Cloud-Geschäfts profitiert. Inzwischen wachsen aber Zweifel, ob Oracle sich gegen Konkurrenten wie Microsoft Salesforce und Amazon durchsetzen kann.

/tos

REDWOOD SHORES (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com