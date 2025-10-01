Konstante Spitze

Stefan Fuchs soll bis Ende Juni 2029 Vorstandschef des Mannheimer Schmierstoffherstellers FUCHS bleiben.

Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag um weitere drei Jahre, wie das Unternehmen mitteilte. Der 57-jährige Manager steht bereits seit 2004 an der Spitze des Familienunternehmens FUCHS.

Wer­bung Wer­bung

Im XETRA-Geschäft legen FUCHS-Aktien am Mittwoch zwischenzeitlich um 0,49 Prozent zu auf 30,60 Euro.

DOW JONES