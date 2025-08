Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 27,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 27,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 27,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,20 EUR. Zuletzt wechselten 63.798 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,810 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 385,45 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Kontron stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor