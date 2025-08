Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 27,44 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 27,44 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 27,44 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,20 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.183 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,69 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,810 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 385,45 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

