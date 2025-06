Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 22,82 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 22,82 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 22,70 EUR. Bei 23,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 149.419 Stück.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,714 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,24 Prozent auf 385,45 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Kontron am 06.08.2025 präsentieren. Kontron dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

