Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich Kontron

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 20,14 EUR zu.

Um 09:00 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 20,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 20,14 EUR. Bei 20,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 506 Kontron-Aktien.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 14,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,693 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,88 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kontron dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

