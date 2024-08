Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag höher

Kurs der Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 16,68 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 16,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 17,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,77 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.040 Kontron-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 28,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,21 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 2,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 EUR an.

Kontron gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 423,83 Mio. EUR im Vergleich zu 283,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,52 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

