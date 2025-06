Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron haussiert am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 24,54 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,7 Prozent auf 24,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 24,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 302.608 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 6,60 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 38,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,714 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Am 06.05.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 385,45 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

