Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron fällt am Mittag

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 16,71 EUR ab.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 16,71 EUR. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 16,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.120 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 28,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 16,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,88 EUR angegeben.

Kontron veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 423,83 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX legt zu

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Gewinnen