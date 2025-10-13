Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 25,86 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 25,86 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 25,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,60 EUR. Zuletzt wechselten 14.192 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,836 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient