Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 26,08 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 26,08 EUR ab. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 26,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.027 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,20 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,836 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,64 Prozent zurück. Hier wurden 395,70 Mio. EUR gegenüber 423,83 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

