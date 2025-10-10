Schwacher Handel: Zum Handelsende deutlicher Rückschlag für den NASDAQ Composite

NASDAQ Composite-Kursverlauf

So performte der NASDAQ Composite am Freitag zum Handelsschluss.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 3,56 Prozent leichter bei 22.204,43 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,082 Prozent fester bei 23.043,52 Punkten, nach 23.024,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.119,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22.193,07 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.886,06 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2025, den Stand von 20.630,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.10.2024, einen Wert von 18.282,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,16 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.119,91 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit inTest (+ 10,05 Prozent auf 8,21 USD), MarketAxess (+ 3,00 Prozent auf 177,40 USD), Nortech Systems (+ 2,69 Prozent auf 9,55 USD), O Reilly Automotive (+ 2,44 Prozent auf 102,15 USD) und SMC (+ 1,84 Prozent auf 348,52 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-22,94 Prozent auf 4,03 USD), USANA Health Sciences (-22,79 Prozent auf 20,26 USD), Corcept Therapeutics (-16,30 Prozent auf 73,96 USD), Cognex (-12,43 Prozent auf 40,78 USD) und Ceva (-12,23 Prozent auf 26,91 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 83.945.680 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,972 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

