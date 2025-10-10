Schwacher Handel: Zum Handelsende deutlicher Rückschlag für den NASDAQ Composite
So performte der NASDAQ Composite am Freitag zum Handelsschluss.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 3,56 Prozent leichter bei 22.204,43 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,082 Prozent fester bei 23.043,52 Punkten, nach 23.024,63 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.119,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22.193,07 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.886,06 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2025, den Stand von 20.630,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.10.2024, einen Wert von 18.282,05 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,16 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.119,91 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit inTest (+ 10,05 Prozent auf 8,21 USD), MarketAxess (+ 3,00 Prozent auf 177,40 USD), Nortech Systems (+ 2,69 Prozent auf 9,55 USD), O Reilly Automotive (+ 2,44 Prozent auf 102,15 USD) und SMC (+ 1,84 Prozent auf 348,52 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-22,94 Prozent auf 4,03 USD), USANA Health Sciences (-22,79 Prozent auf 20,26 USD), Corcept Therapeutics (-16,30 Prozent auf 73,96 USD), Cognex (-12,43 Prozent auf 40,78 USD) und Ceva (-12,23 Prozent auf 26,91 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 83.945.680 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,972 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AXT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AXT News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen