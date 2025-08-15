Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,90 EUR ab.

Die Kontron-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 24,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 24,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 68.406 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 16,47 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 39,16 Prozent sinken.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,776 EUR je Kontron-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Kontron-Aktie.

