Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 16,48 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 16,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 16,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.663 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 41,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2024 (15,54 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 5,70 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 07.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,65 Prozent gesteigert.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,51 EUR je Aktie.

