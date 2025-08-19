Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Freitagnachmittag ins Plus

So entwickelt sich Kontron

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,12 EUR zu.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 24,12 EUR. Bei 24,42 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 116.365 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 59,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 395,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an