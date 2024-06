Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 20,06 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 20,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 20,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,20 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.726 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 13,98 Prozent niedriger. Bei 17,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,56 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,692 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,63 EUR an.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Kontron.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen