Blick auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit Abschlägen

25.08.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 24,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 24,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 24,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.058 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,64 Prozent zurück. Hier wurden 395,70 Mio. EUR gegenüber 423,83 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

