Kursverlauf

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

28.08.25 09:25 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 24,32 EUR zu.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 24,32 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 24,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.495 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 16,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,71 Prozent.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,801 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 395,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

