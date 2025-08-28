Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,00 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,00 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,00 EUR aus. Bei 24,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.000 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 13,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 39,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Kontron-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

