Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 26,48 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 26,48 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 26,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.830 Kontron-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 8,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 42,79 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,850 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.
Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
