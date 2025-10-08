DAX24.610 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.949 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1634 -0,2%Öl66,15 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Aktie im Blick

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag verlustreich

08.10.25 16:10 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 26,72 EUR abwärts.

Kontron
Aktien
Kontron
26,66 EUR 0,14 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 26,72 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 26,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.633 Kontron-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 8,53 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,30 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,850 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

